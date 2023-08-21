Нафта зростає на тлі скорочення світової пропозиції

Ціни на нафту в понеділок, 21 серпня, зросли, оскільки світова пропозиція скорочується через зниження експорту з Саудівської Аравії та Росії, компенсуючи назрілі побоювання щодо зростання глобального попиту на тлі високих процентних ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ціни на нафту Brent піднялися на 61 цент до 85,41 долара за барель до 06:49 за Гринвічем.

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Нафта West Texas Intermediate подорожчала на на 63 центи та коштувала 81,88 долара за барель.

Термін дії вересневого контракту на WTI закінчується у вівторок, а більш активний жовтневий контракт подорожчав на 56 центів до 81,22 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

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Минулого тижня обидві базові ціни на початку місяця перервали 7-тижневу виграшну серію, опублікувавши тижневу втрату на 2% після того, як долар США зміцнився через можливість процентних ставок залишатися вищими довше, а криза нерухомості в Китаї посилила занепокоєння щодо його млявої економіки.

"Ми все ще бачимо напружений нафтовий баланс до кінця року, що свідчить про те, що ціни все ще мають місце для зростання", — прокоментував керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон.

Крім того, за його словами, "схоже, що долар трохи відпочиває, що забезпечить певну підтримку".

Ціни на нафту зазвичай змінюються обернено до долара США, причому слабший долар робить покупки нафти дешевшими для власників інших валют і викликає попит.

З боку пропозиції, експорт сирої нафти ОПЕК+ скоротиться другий місяць у серпні.

Тим часом Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, використовує рекордні запаси, накопичені на початку цього року, оскільки нафтопереробники скорочують закупівлі після того, як ОПЕК+ підштовхнула світові ціни до понад 80 доларів за барель.

У липні поставки Саудівської Аравії до Китаю впали на 31% порівняно з червнем, тоді як Росія з її зниженою ціною залишалася найбільшим постачальником до Китаю.

Китайські нафтопереробники також збільшили експорт продуктів нафтопереробки в липні завдяки високій експортній маржі.

Згідно зі звітом Baker Hughes у п’ятницю, у США кількість діючих нафтових вишок, що є першим показником майбутнього видобутку, минулого тижня впала на п’ять до 520, що є найнижчим показником з березня 2022 року.

Економічна правда