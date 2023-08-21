Курс валют на 21 серпня: готівкова гривня знову ослабла в банках

У понеділок, 21 серпня, готівкова гривня продовжує падіння проти долара та євро в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,77 - 38,06 грн проти котирувань у 37,73 - 38,15 у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро залишався стабільним і становив 41,47 - 41,81 грн проти курсу 41,4 - 41,82 грн за євро у неділю.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,25 грн (курс на 18 серпня – 37,45 - 38,1 грн);

Євро – 41,0 - 41,8 грн (курс на 18 серпня – 40,85 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,4 - 38,0 грн;

Ощадбанк – 37,35 - 38,25 грн;

Укрексімбанк – 37,6 - 38,4 грн;

Райффайзен – 37,35 - 38,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда