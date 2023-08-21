Сербія допоможе Угорщині з транзитом російського газу

Сербія готова транспортувати більше російського газу до Угорщини у випадку непродовження транзитної угоди між Україною та Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Укрінформ.

"Нещодавно ми дізналися, що Україна прагне припинити укладену раніше транзитну угоду із Росією. Сьогодні президент Сербії дав чітко зрозуміти, що Сербія готова забезпечити необхідний транзитний обсяг, якщо Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, який через Сербію транспортується до Угорщини", - сказав міністр.

Він додав, що свою обіцянку президент Сербії Александер Вучіч висловив особисто прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час зустрічі у Будапешті.

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Наразі Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з Росії. Більшість з нього імпортується через трубопровід "Турецький потік", який проходить територією Сербії.

Нагадуємо:

Авіакомпанія Air Serbia, яка продовжує здійснювати рейси до та з Росії, оголосила про збільшення до 17 рейсів на тиждень між Будапештом і Белградом – таким чином більше власників російських паспортів можуть обрати Угорщину як пункт в'їзду до ЄС.

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