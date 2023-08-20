Україна модернізує інфраструктуру з Румунією, щоб збільшити обсяги експорту – Шмигаль

Україна планує розвивати інфраструктуру з Румунією та Дунайський портовий кластер, щоб посилити свій експортний потенціал.

Про це в інтервʼю румунському телеканалу Digi24 розповів Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За словами премʼєра, Україна працює над відновленням роботи чорноморських коридорів для експорту українського зерна та іншої продукції. Відтак, перший контейнеровоз вже прибув до Туреччини.

"Для посилення експортного потенціалу Україна буде залучати наших партнерів та активно розвивати прикордонну інфраструктуру з Румунією, а також Дунайський портовий кластер", – зазначив Шмигаль.

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Премʼєр також додав, що РФ стала справжнім піратом у Чорному морі, оскільки її російські війська намагаються зірвати експорт українського продовольства і цим ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку.

Економічна правда.