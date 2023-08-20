Північнокорейські хакери атакували військові навчання США і Південної Кореї

Північнокорейські хакери атакували спільні американо-південнокорейські військові навчання, проте секретна інформація не була викрадена.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що хакери, які здійснили атаку, були пов'язані з північнокорейським угрупованням "Kimsuky". Зловмисники здійснили свій злом через електронні листи південнокорейським підрядникам, які працюють у центрі моделювання військових навчань Південної Кореї та США, йдеться у заяві поліцейського агентства провінції Кьонгі-Намбу.

"Було підтверджено, що військова інформація не була викрадена", - йдеться в недільній заяві поліції.

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"Південнокорейська поліція і американські військові провели спільне розслідування і виявили, що IP-адреса, яка використовувалася під час спроби злому, збігається з тією, що була ідентифікована під час злому оператора ядерного реактора Південної Кореї в 2014 році", – йдеться в повідомленні.

Однак Північна Корея заперечувала свою причетність до кібератак.

Додається, що хакери з "Kimsuky" давно використовують "фішингові" електронні листи, які обманом змушують жертв повідомляти паролі або натискати на вкладення чи посилання, які завантажують шкідливе програмне забезпечення.

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Південнокорейські та американські війська в понеділок розпочнуть 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian, покликані поліпшити їхню здатність реагувати на зростаючі ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї.

Північна Корея заперечує проти таких навчань, заявляючи, що вони є підготовкою США та їхнього південнокорейського союзника до вторгнення в країну.

Економічна правда.