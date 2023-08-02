Foxconn інвестує $600 мільйонів в Індію для виробництва компонентів для iPhone і чипів

Тайванський виробник Foxconn - ключовий постачальник для Apple - інвестує 600 млн доларів у два проєкти в індійському штаті Карнатака з виробництва компонентів для iPhone та обладнання для виробництва мікросхем.

Про це пише Reuters.

Ця інвестиція свідчить про зростаючий інтерес компанії до Індії на тлі ставки на потужності за межами Китаю.

Близько 350 мільйонів доларів підуть на будівництво заводу з виробництва компонентів для iPhone, який створить 12 тис робочих місць.

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Також Foxconn об'єднається з Applied Materials в проєкті вартістю 250 мільйонів доларів з виробництва обладнання для виготовлення мікросхем.

Уряд штату заявив, що обидва проєкти були підписані у рамках так званих листів про наміри, що означає, що остаточні умови можуть змінитися.

Foxconn, яка збирає близько 70% iPhone і є найбільшим у світі контрактним виробником, диверсифікує виробництво подалі від Китаю на тлі перебоїв, пов'язаних з COVID, і геополітичної напруженості.

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Експансія Foxconn в Індії також є останньою в низці іноземних компаній - від Micron до Amazon - які розширюються та інвестують мільярди доларів у найближчі роки, роблячи ставку на зростаюче споживання та попит у найбільш густонаселеній країні світу.

Економічна правда