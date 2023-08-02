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Імпорт скрапленого до Європи впав до мінімуму з листопада 2021 року – Bloomberg

Середа, 2 серпня 2023, 19:52 - Олексій Павлиш

Європейський імпорт скрапленого природного газу впав до найнижчого рівня з моменту вторгнення РФ в Україну після того, як падіння цін знизило привабливість регіону.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, поставки СПГ в липні впали на 7% в порівнянні з попереднім роком, до 8,6 мільйона тонн, що є найнижчим показником з листопада 2021 року.

Це падіння збігається з падінням базових цін на газ в регіоні, які впали більш ніж на 80% за цей період, що змусило трейдерів СПГ вирішити відправляти поставки в Азію або чекати, коли ціни знову зростуть.

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Європейський імпорт СПГ у 2022 році зріс більш ніж на 60%, щоб компенсувати втрату поставок російського трубопровідного газу після вторгнення в Україну.

Наразі регіон має запаси вище середнього рівня, пише агентство.

Економічна правда

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газ ЄС
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