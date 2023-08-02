В АРМА заявили про неефективність управителя російськими кораблями: дає лише 90 тисяч на місяць

фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про неефективну діяльність управителя арештованими російськими кораблями.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами перевіки в Агентстві заявили, що управитель надає АРМА недостовірну інформацію про активи та має вкрай низькі показники управління.

"Чи можна назвати ефективним менеджмент морським судном вартістю 70 мільйонів гривень, що приносить бюджету 10 тисяч гривень на місяць? Загальна картина ще похмуріша: управитель отримав 9 кораблів вартістю понад 530 мільйонів, від управління якими держава щомісяця отримує лише 90 тисяч.

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Це мізерний результат, який жодним чином не відповідає інтересам держави", - заявила голова АРМА Олена Дума.

В АРМА не назвали управителя, але, як зазначає liga.net, єдиним управителем, який підходить під цей опис, є ТОВ "Соф Марін" - у жовтні 2022 року цій компанії передали в управління 9 російських морських суден.

Економічна правда

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