На тлі виходу інвесторів із РФ найбільші банки світу торік заробили $6 мільярдів на торгівлі рублем

На тлі виходу інвесторів з РФ торік найбільші банки світу збільшили дохід від торговельних операцій з російським рублем утричі.

Про це пише Bloomberg.

За даними Vali Analytics, сукупно доходи 100 найбільших банків світу від торгівлі рублем 2022 року становили 6 млрд дол - утричі більші, ніж у попередні рок (1,5 млрд дол у 2018-му, 1,8 млрд дол - у 2019-му, 2,1 млрд дол - у 2020-му, 2 млрд дол - у 2021-му).

За словами джерел агентства, зокрема, сотні мільйонів доларів заробили банки з Волл-стріт, які почали торгувати валютою з банками в Казахстані та Вірменії за вигіднішим курсом. Обсяги такої торгівлі досягали десятків мільйонів доларів на день, кажуть співрозмовники Bloomberg.

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Зазначається, що банки з Волл-стріт скористалися ситуацією, коли західні компанії та міжнародні інвестори залишали російський ринок після вторгнення РФ в Україну та санкцій і прагнули обміняти свої рублі на долари.

Для великих банків це були "легкі гроші": валютні трейдери знайшли спосіб скуповувати долари за низькою ціною, а потім продавати їх інвесторам, які залишають Росію, з хорошою націнкою, не порушуючи санкцій, додає агентство.

У рамках цієї схеми банки почали торгувати доларами з кредиторами в країнах, які Росія вважає "дружніми" і які не потрапили під санкції США. Серед них - банки Казахстану (Halyk, Jusan Bank, Kaspi.kz) і Вірменії (Америабанк).

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За словами джерел, ці кредитори могли купувати долари безпосередньо в російських банках за місцевим обмінним курсом, який іноді був набагато нижчим, ніж за кордоном. Зараз банки продовжують торгувати валютою з казахстанськими та вірменськими організаціями, але угоди стали менш вигідними, кажуть співрозмовники Bloomberg.

Як зазначає агентство, компанії з Волл-стріт не звинувачували в будь-яких порушеннях, немає підозр, що подібні угоди порушували санкції.

Джерела видання, знайомі з угодами, повідомили, що торгівля в такому форматі дала змогу їхнім клієнтам вийти з активів і дотриматися нових правил.

Goldman Sachs, Citigroup і JPMorgan відмовилися від коментарів, Halyk і Jusan Bank не відповіли на запит Bloomberg. Kaspi заявив, що не торгував рублями в значних обсягах з організаціями з Волл-стріт або російськими банками.

Економічна правда