З 3 серпня доступ до безоплатної правової допомоги отримає більше категорій громадян - закон

3 серпня набувають чинності зміни до закону про безоплатну правову допомогу відповідно до яких розширюється перелік громадян, які мають право на отримання юридичної допомоги коштом держави.

Закон № 3022-IX (законопроєкт 7473-д) був опублікований в "Голосі України" 5 травня 2023 року та набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

Законопроєктом пропонується передбачити на законодавчому рівні:

право на безоплатну вторинну правову допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми;

право дітей, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, на звернення за безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою (з питань які підпадають під таку допомогу);

збільшення межі малозабезпеченості осіб з інвалідністю для отримання безоплатної вторинної правової допомоги, передбачивши право таких осіб на безоплатну вторинну правову допомогу в разі, якщо вони отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

обов’язкову участь адвоката при розгляді судом справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

обов’язкову участь адвоката при наданні особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

обов’язкову участь адвоката при примусовій госпіталізації до протитуберкульозного закладу;

право на безоплатну вторинну правову допомогу осіб, які повідомили про активи відповідно до закону "Про санкції";

права центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги залучати перекладача, у тому числі - сурдоперекладача;

можливість подання звернень про отримання безоплатної правової допомоги засобами електронного зв’язку;

оплату послуг з медіації медіаторам, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

права та обов’язки суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу тощо.

"Реалізація законопроєкту дозволить, зокрема, в умовах воєнного стану, забезпечити право осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на безоплатну вторинну правову допомогу, забезпечити ефективну реалізацію права осіб на отримання безоплатної правової допомоги, шляхом удосконалення порядку подання та розгляду звернень осіб, передбачити обов’язкову участь адвоката у справах щодо визнання фізичної особи недієздатною та надання психіатричної допомоги в примусовому порядку тощо", - йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.

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Нагадуємо:

Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Держава визначила два види безоплатної правової допомоги:

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безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;