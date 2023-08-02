Атаки безпілотників на Москву: одна з авіакомпаній призупинила рейси

Авіакомпанія "Туркменістан" оголосила про зупинку польотів в Москву через ризики, які виникли внаслідок атак дронів на російську столицю.

Про це повідомляє Moscow Times.

Зазначається, що "в цілях безпеки" ці рейси тимчасово перенаправлять в Казань - столицю республіки Татарстан.

Рішення набуло чинності з 1 серпня. В касах авіакомпанії повідомили, що рейси до Москви не виконуватимуться щонайменше 3 тижні - до 22 серпня.

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Безпілотники атакували Москву 30 липня та 1 серпня. БПЛА влучили в діловий комплекс "Москва-Сіті", де знаходяться Мінекономрозвитку, Мінцифри та Мінпромторгу.

Також через атаки двічі призупиняв роботу аеропорт "Внуково", деякі рейси перенаправляли в "Домодєдово".

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Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ, один із них влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті".

Вночі 30 липня безпілотник також влучав у будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті".