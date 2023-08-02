Атаки безпілотників на Москву: одна з авіакомпаній призупинила рейси
Авіакомпанія "Туркменістан" оголосила про зупинку польотів в Москву через ризики, які виникли внаслідок атак дронів на російську столицю.
Про це повідомляє Moscow Times.
Зазначається, що "в цілях безпеки" ці рейси тимчасово перенаправлять в Казань - столицю республіки Татарстан.
Рішення набуло чинності з 1 серпня. В касах авіакомпанії повідомили, що рейси до Москви не виконуватимуться щонайменше 3 тижні - до 22 серпня.
Безпілотники атакували Москву 30 липня та 1 серпня. БПЛА влучили в діловий комплекс "Москва-Сіті", де знаходяться Мінекономрозвитку, Мінцифри та Мінпромторгу.
Також через атаки двічі призупиняв роботу аеропорт "Внуково", деякі рейси перенаправляли в "Домодєдово".
Нагадуємо:
Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ, один із них влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті".
Вночі 30 липня безпілотник також влучав у будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті".