У Туреччині розкрили аферу на $5 млн, в якій фігурує військове обладнання для України

У Туреччині прокуратура Анкари завершила розслідування афери на $5,1 млн під час угод з постачання військового обладнання, внаслідок чого постраждала Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Прокуратура висунула обвинувачення шістьом особам за звинуваченням у "систематичному шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб" і у "підробці офіційних документів".

Чотирьом підозрюваним загрожує понад 26 років ув'язнення, а двом іншим – до 31 з половиною року.

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Про аферу стало відомо у квітні минулого року, коли представник України з питань закупівель озброєнь у Туреччині звернувся зі скаргою до поліції та прокуратури Анкари.

Володимир Краковецький, директор зі зв’язків із громадськістю МВС України, заявив, що аферу організували кілька турецьких громадян.

У своїй скарзі представник України зазначає, що кілька турецьких бізнесменів обіцяли постачати в Україну бронежилети, захисні шоломи та зброю.

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Спочатку українська сторона була переконана, що група в Грузії була готова пожертвувати Україні 70 мільйонів доларів для покриття витрат на військові поставки. Однак згодом один із фігурантів афери заявив, що Україна повинна заплатити за поставку зброї та військових товарів.

Краковецький перерахував турецькому бізнесмену $5,1 млн в рамках угоди. Однак жодних поставок не було здійснено, а спроби зв'язатися з ним виявилися безуспішними, що викликало підозри в шахрайстві.

Фігурантів афери затримали на нетривалий час, проте згодом відпустили.

Напередодні стало відомо, що у Німеччині виявили шахрайську схему, в якій аферисти видають себе за українських єпископів, щоб отримати гроші нібито на допомогу Україні під час повномасштабної війни з Росією.

Європейська правда