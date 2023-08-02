Нафта зростає через високий попит у США

Ціни на нафту в середу, 2 серпня, зросли майже на 1%, оскільки дані про запаси сирої нафти та паливних продуктів свідчать про високий попит з боку США, що нівелює занепокоєння щодо попиту в інших країнах.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень піднялися на 80 центів, або 0,94%, до 85,71 долара за барель на 06:25 GMT.

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Американська нафта West Texas Intermediate піднялася на 80 центів, або 0,98%, до 82,17 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

За даними джерел, запаси нафти в США скоротилися на 15,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 28 липня, у порівнянні з оцінками аналітиків про падіння на 1,37 мільйона барелів.

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Якщо дані уряду США, які мають бути оприлюднені пізніше в середу, збігаються з числом скорочення промисловості, це означатиме найбільше падіння запасів сирої нафти в США, починаючи з 1982 року.

Запаси бензину впали на 1,7 мільйона барелів, порівняно з оцінками скорочення на 1,3 мільйона барелів. Запаси дистиляту впали на 510 тис барелів у порівнянні з прогнозами аналітиків про зростання в 112 тис барелів. Обидва є індикаторами стабільного швидкого попиту на пальне в США.

"Сезонний пік попиту (на транспортне паливо) і скорочення поставок нафтовидобувними країнами спричинили зростання цін на нафту", — пояснив аналітик CMC Markets Леон Лі.

Запаси сирої нафти також почали скорочуватися в інших регіонах, оскільки попит перевищує пропозицію, яка була обмежена значними скороченнями видобутку з боку Саудівської Аравії.

Ціни на нафту можуть продовжувати зростати, але вони не можуть перевищувати 90 доларів за барель через рецесійний тиск у деяких регіонах, таких як Європа. Крім того, після того, як літній пік попиту пройде, "ціни на нафту підійдуть до кінця цього раунду висхідного тренду".

Занепокоєння щодо того, що купівля нафти в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, може сповільнитися через зростання цін, а слабкі дані індексу ділової активності вказують на те, що попит на паливо може бути нижчим, ніж очікувалося, обмежив зростання цін під час сесії.