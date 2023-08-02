Курс валют на 2 серпня: готівкова гривня зміцнюється до євро
Середа, 2 серпня 2023, 10:39 -
У середу, 2 серпня, готівковий долар на "чорному ринку" майже не змінився, порівняно з курсом напередодні, але дещо впав у ціні в банках, євро, як на чорному ринку, так і в касах банків, дешевшає.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,09 - 37,30 грн проти котирувань у 37,08 - 37,29 у вівторок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,11 - 41,46 грн проти курсу 41,15 - 41,50 грн за євро в вівторок.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,9 - 37,5 грн (курс на 1 серпня – 37,0 - 37,58 грн);
- Євро – 40,85 - 41,6 грн (курс на 1 серпня – 41,0 - 41,9 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,67 - 37,27 грн;
- Ощадбанк – 36,7 - 37,7 грн;
- Укрексімбанк – 36,85 - 37,65 грн;
- Райффайзен – 36,8 - 37,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Економічна правда
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