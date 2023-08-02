Курс валют на 2 серпня: готівкова гривня зміцнюється до євро

У середу, 2 серпня, готівковий долар на "чорному ринку" майже не змінився, порівняно з курсом напередодні, але дещо впав у ціні в банках, євро, як на чорному ринку, так і в касах банків, дешевшає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,09 - 37,30 грн проти котирувань у 37,08 - 37,29 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,11 - 41,46 грн проти курсу 41,15 - 41,50 грн за євро в вівторок.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,5 грн (курс на 1 серпня – 37,0 - 37,58 грн);

Євро – 40,85 - 41,6 грн (курс на 1 серпня – 41,0 - 41,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,67 - 37,27 грн;

Ощадбанк – 36,7 - 37,7 грн;

Укрексімбанк – 36,85 - 37,65 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда