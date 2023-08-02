Сенатори США внесли законопроєкт про "відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі"

Американські сенатори внесли двопартійний проєкт закону, спрямований на підтримку української енергоінфраструктури та зменшення залежності ЄС від Росії.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Сьогодні наші друзі у Конгресі – сенатори Менендес (Д) та Ріш (Р) внесли двопартійний проєкт закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі", - зазначила посол України.

Вона зазначила, що "цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікації джерел енергії тощо".

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Маркарова наголосила, що це повністю відповідає стратегічним пріоритетам та планам реконструкції України.

"Енергетика - один із 5-ти ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримує і сподіваємось буде ще більше підтримувати", - резюмувала Маркарова.