Всі розділи
Укр / Рус

Угорщина знову тимчасово скасувала поїзди в Україну

Субота, 19 серпня 2023, 15:32 - Ігор Пилипів

Угорська залізниця заявила, що три потяги, які мали прямувати до України, не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль".

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

"Угорська залізниця щойно повідомила, що сьогодні поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль", – йдеться в повідомленні.  

В УЗ зазначають, що це вже не перший подібний випадок цього місяця.

Реклама:

"Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення", – додають в Укрзалізниці.

Нагадаємо: 

​​Угорський уряд схвалив зміни до договору з Росією, які дозволять йому відтермінувати виплату відсотків за російською позикою, використаною для фінансування будівництва атомної електростанції "Пакш ІІ".

Реклама:

Угорщина Укрзалізниця залізниця
Реклама:
Матеріали за темою
Угорщина домовилась із РФ відкласти виплату платежів за будівництво нової АЕС 15 серпня 2023, 20:10
УЗ тимчасово заборонила перевезення с/г товарів до Угорщини та всіх товарів до Ірану 4 липня 2023, 16:30
Угорщина згодна пом'якшити режим агроторгівлі з Україною, з одним "але" 28 червня 2023, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті