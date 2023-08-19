Угорщина знову тимчасово скасувала поїзди в Україну

Угорська залізниця заявила, що три потяги, які мали прямувати до України, не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль".

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

"Угорська залізниця щойно повідомила, що сьогодні поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль", – йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначають, що це вже не перший подібний випадок цього місяця.

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"Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення", – додають в Укрзалізниці.

Нагадаємо:

​​Угорський уряд схвалив зміни до договору з Росією, які дозволять йому відтермінувати виплату відсотків за російською позикою, використаною для фінансування будівництва атомної електростанції "Пакш ІІ".

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