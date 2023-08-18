Маск каже, що функцію блокування видалять з X

Власник соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск заявив, що планує видалити функцію блокування для користувачів у додатку.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

"Блокування буде видалено як "функцію", окрім DM (приватних повідомлень - ред.) - написав він.

Після цього деякі користувачі застосунку почали звинувачувати Маска в прагненні видалити функцію блокування через її негативний вплив на користувачів, які підписуються на послугу "Blue" компанії - службу підписки, реалізовану Маском для заміни колишньої служби перевірки застосунку.

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Економічна правда