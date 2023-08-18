Французький алкогольний концерн Pernod Ricard готується закрити представництво в РФ

Французький алкогольний концерн Pernod Ricard, який володіє брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat, готується до закриття представництва в Росії.

Про це пише "Коммерсантъ".

Так, гендиректор АТ "П.Р.Русь" Лоран Пійє, який керував структурою з 2019 року, перейшов до іншого регіону, а курувати припинення бізнесу буде Ігнатій Аракелян, який керував Єреванським коньячним заводом, що входить до Pernod Ricard.

У Pernod Ricard підтвердили, що колишній керівник російського офісу перейшов на нову посаду в іншому регіоні. Аракелян уточнив, що в "П. Р. Русь" тривають необхідні процедури для зупинки операційної діяльності, інших планів у компанії немає.

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За словами джерела видання на ринку, "П. Р. Русь" вже покинула майже вся команда, співробітники, що залишилися, можуть піти до кінця серпня.

За даними учасників ринку, у 2020-2021 роках компанія імпортувала в РФ приблизно по 14 млн літрів міцного спиртного без урахування Ararat. У 2022 році після вторгнення РФ в Україні та санкцій проти РФ компанія скоротила ввезення до 6,95 млн літрів.

У травні 2023 року концерн оголосив про припинення поставок усіх міжнародних брендів у РФ. За січень-квітень, за наявними у видання даними, компанія ввезла 4,6 млн літрів алкоголю.

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При цьому джерело у великій алкогольній компанії розповіло газеті, що 70-90% коньяку Ararat споживається в Росії, і інших ринків для напою з такими обсягами споживання немає.

Співрозмовник видання зазначає, що Pernod Ricard може віддати всю дистрибуцію марки Luding Group аж до продажу заводу, але поки домовленостей не досягнуто. Про можливий продаж виробництва Ararat заявило ще одне джерело на ринку.

У Pernod Ricard будь-які розмови про продаж Ararat заперечують.

Нагадаємо:

Pernod Ricard – власник бренду шведської горілки Absolut, яка у квітні заявила про відновлення експорту до Росії.

Відновлення імпорту горілки в РФ викликало шквал критики, зокрема й від високопосадовців. Крім того, відомі бари й ресторани Стокгольма припинили продаж продукції Pernod Ricard, а в соцмережах почали ширитись заклики до повного її бойкоту.

Після цього виробник горілки Absolut оголосив про припинення всього експорту до Росії.

У травні Pernod Ricard оголосила про повний вихід із російського ринку.

Економічна правда