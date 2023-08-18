"Нова пошта" нагадала про безкоштовну доставку посилок для військових: як отримати промокод

Один з двох найбільших поштових операторів України компанія "Нова пошта" нагадала про безплатну доставку посилок для військових та розповіла, як це зробити практично.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

"Майже у кожного українця є друзі, рідні чи близькі, які воюють на передовій. Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий", - йдеться в повідомленні.

Для цього потрібно:

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заповнити форму за посиланням ;

вказати для якого підрозділу доставка;

отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

Отримати можна необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.

Програма "Гуманітарна пошта України" діє з 2014 року. За цей час "Нова пошта" доставила власним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги "Нової пошти" вже скористалися 16 тис українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.