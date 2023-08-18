Всі розділи
Укр / Рус

"Нова пошта" нагадала про безкоштовну доставку посилок для військових: як отримати промокод

П'ятниця, 18 серпня 2023, 18:11 - Лія Ільченко

Один з двох найбільших поштових операторів України компанія "Нова пошта" нагадала про безплатну доставку посилок для військових та розповіла, як це зробити практично. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

"Майже у кожного українця є друзі, рідні чи близькі, які воюють на передовій. Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий", - йдеться в повідомленні.

Для цього потрібно:

Реклама:
  • заповнити форму за посиланням;
  • вказати для якого підрозділу доставка;
  • отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

Отримати можна необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.

Програма "Гуманітарна пошта України" діє з 2014 року. За цей час "Нова пошта" доставила власним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги "Нової пошти" вже скористалися 16 тис українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.

Нова пошта
Реклама:
Матеріали за темою
"Нова пошта" у вересні запускає адресну доставку у Латвії та Естонії 14 серпня 2023, 15:32
"Нова пошта" та "Стальканат" отримали пільги на митниці 14 серпня 2023, 13:17
Співвласники Rozetka і "Нової пошти" заявляють про посилення тиску з боку влади 13 серпня 2023, 11:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті