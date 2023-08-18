Оператор ГТС закупив 8 офісних крісел за 1,2 млн гривень

Оператор газотранспортної системи України закупив 8 офісних крісел за 1,2 мільйон гривень.

Відповідне тендерне оголошення, яке станом на серпень вже закрите, виявилося в системі електронних торгів Prоzorro.

Тендер оголосили в березні 2023 року і завершили у квітні.

Єдиним учасником торгів, а також переможцем, стало ТОВ "КІСПРІ УКРАЇНА".

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Пропозиція переможця майже до копійки збіглася з тендерною пропозицією ОГТСУ - 1,2 мільйона гривень.

За кожне з восьми крісел підвищеного комфорту Sedus Mr 24 ОГТСУ заплатило близько 128 тисяч гривень.

При цьому, на закордонних сайтах це ж крісло коштує близько 58 тис грн або в 2,5 раза дешевше.

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Поставляти вже оплачені крісла переможець має можливість до середини вересня 2023 року, тобто, протягом 5 місяців з моменту оголошення результатів торгів.

Згідно з інформацією платформи відкритих даних Youcontrol, ТОВ "КІСПРІ УКРАЇНА" було зареєстроване у липні 2017 року.

При цьому, за інформацією платформи Dozorro, яка займається моніторингом держзакупівель, за 6 років діяльності вартість всіх контрактів ТОВ "КІСПРІ УКРАЇНА" склала 2,02 млн грн, тобто, менше половини від одного контракту, який вдалося отримати за тендером Оператора газотранспортної системи України.

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На інформацію щодо проведеного тендеру відреагували в ОГТСУ:

"Товариство ще у липні 2023 року повідомило постачальника офісних меблів, що відмовляється від закупівлі. Жодних коштів за цією угодою не перераховувалося.

Таке рішення ґрунтується на результатах проведеної у червні службової перевірки. Розслідування виявило порушення по невідповідності тендерної документації умовам договору.

Додатково: тільки за другий квартал 2023 року новим керівництвом Товариства ініційовано 18 службових розслідувань, за результатами яких правоохоронні органи порушили три кримінальні провадження".