Компанія з "великої четвірки" почала аудит "Київміськбуду"

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Компанія EY Ukraine почала проводити фінансовий аудит приватного акціонерного товариства "ХК "Київміськбуд".

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації агентству "Інтерфакс-Україна".

"Перевірку розпочато. З аудиторських компаній так званої Великої четвірки до перевірки залучено ТОВ "Ернст енд Янг". Кошти на оплату послуг незалежного аудиторського суб'єкта діяльності з міського бюджету залучати не планується", – зазначив директор департаменту комунальної власності КМДА Андрій Гудзь.

За його словами, оплата послуг аудиторів здійснюватиметься за рахунок коштів ПрАТ "ХК "Київміськбуд". При цьому інформації про роботу суб'єкта аудиторської діяльності щодо інших підприємств комунальної власності немає.

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Спеціальна перевірка фінансової діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" охоплює період 2020-2023 років. З огляду на це та обсяг роботи результати перевірки очікується отримати орієнтовно в середині жовтня 2023 року.

Гудзь зазначив, що остаточні результати та висновки перевірки буде доведено до відома наглядової ради компанії, тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд", а також громадськості.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська рада (80%).

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Нагадуємо:

Раніше "Київміськбуд" повідомив про значний розмір заборгованості за договорами розстрочки і слабкі продажі, що перешкоджає відновленню активних будівельних робіт на об'єктах.

Наглядова рада і правління "Київміськбуду" ухвалили рішення провести аудит компанії і тимчасово відсторонили президента холдингу Ігоря Кушніра від виконання обов'язків.

У 2022 році холдинг отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку в попередньому році. При цьому його виручка зросла на 23% і сягнула 1,8 млрд грн.

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