В Україні зростає кількість кримінальних справ щодо порно, більшість - контент з дітьми

У 2023 році в Україні значно збільшилась кількість кримінальних справ, пов'язаних з порнографією, при цьому більша частина цих справ - це порноконтент, пов'язаний з дітьми.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані Офісу генпрокурора.

Як свідчать дані прокуратури, за 7 місяців поточного року було порушено 1943 справи за статтями про порно та дитяче порно (ст. 301 та 301-1 Кримінального кодексу). Це вже більше, аніж за весь минулий рік, коли було обліковано 1880 справ.

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Зростання кількості справ за статтею 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) спостерігається з 2020 року. Проте якщо у 2021 та 2022, в середньому, на місяць відкритих справ за контент 18+ більшало на 27%, то цьогоріч в Україні зафіксовано справжній бум — +77% проваджень на місяць.

При цьому, якщо за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів відкрито 699 проваджень, то за порноконтент, пов'язаний з дітьми, майже удвічі більше - 1244. Для порівняння, за весь минулий рік за відповідними статтями було відкрито 785 та 1095 проваджень.

Стаття 301-1 (порноконтент, пов'язаний з дітьми - одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) була відокремлена у 2021 році, але статистика за нею у звітах ГПУ з’явилась у лише у 2022 році.

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За даними BRDO, у 2021 році правоохоронці витратили близько 85,5 тис робочих годин на справи за статтею 301 ККУ про поширення дорослого порно. Це приблизно рік щоденної роботи без відпусток 41 слідчого.

За січень-липень 2023 року до суду надійшло 69% від загальної кількості справ, відкритих за дорослий контент.

Нагадаємо, що у 2021 році до суду потрапила лише половина справ про порно, ще 205 були закриті на етапі досудового слідства.

Нагадуємо:

15 серпня в Україні стартувало обговорення нового законопроєкту щодо декриміналізації дорослого порноконтенту.

18 серпня законопроєкт, яким пропонується декриміналізувати порнографію, зареєстрували у Верховній Раді.

Наразі українське законодавство передбачає наступну відповідальність:

ст. 301 ККУ виготовлення та обіг порно: штрафи до 68 тисяч грн, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років. У випадку, якщо контент поширився серед неповнолітніх, то сума штрафу зростає до 85 тисяч грн, а позбавлення волі — до пʼяти років.

ст. 301-1, одержання доступу до дитячої порнографії, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Натомість чіткого розуміння, що саме вважається "розповсюдженням" порнографії, у держави немає, а стаття не вбачає різниці між власним та комерційним сексуальним контентом.

Оновлено:

У розпорядження ЕП опинився текст зареєстрованого у Верховній Раді законопроєкту №9623 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини.

Згідно з текстом проєкту, відповідальність за створення порно, пов’язаного з дітьми (ст. 301-1), не скасовується. Крім того, посилюється відповідальність за розповсюдження контенту 18+ серед неповнолітніх.

На сайті Ради наразі супровідні документи до законопроєкту (пояснювальна записка, текст законопроєкту) не опубліковані.