У Зеленського хочуть долучити Світову організацію торгівлі до Української формули миру

В Офісі Зеленського обговорили з гендиректоркою Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала залучення СОТ до імплементації другого пункту Української формули миру – "Продовольча безпека".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками зустрічі між Оконджо-Івеала та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

На зустрічі передусім обговорили захист вільної торгівлі, зокрема в Чорному морі, якій зараз загрожує російська агресія проти України.

Єрмак наголосив, що цілеспрямоване знищення Росією транспортної та аграрної інфраструктури України та "блокада" українських портів загрожує постачанню української агропродукції та має на меті продовольчий шантаж. Це створює безпосередню загрозу продовольчій безпеці та порушує свободу торгівлі.

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Відтак він запропонував розглянути можливість залучення Світової організації торгівлі до імплементації другого пункту Української формули миру під назвою "Продовольча безпека". За словами керівника ОП, авторитет СОТ та її вплив на міжнародну торгівлю може відіграти важливу роль в імплементації цього пункту.

Сторони домовилися докладати зусиль для відновлення повноцінного експорту з України, зміцнення продовольчої безпеки у світі, зокрема через гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, посилення ролі СОТ у відновленні миру в Україні, а також подолання бідності й голоду у світі.

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Нагадуємо:

Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру.