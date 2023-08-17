Російський турбізнес констатує майже крах туристичного сезону в Криму

Лише 2,7% росіян, які бронювали готелі та житло для відпочинку у 2023 році, захотіли випробувати екстрим туризму в практично прифронтовому Криму.

Про це пише "КоммерсантЪ" з посиланням на опитування російських сервісів пошуку і бронювання турів та готелів.

Так, сервіс пошуку і бронювання турів "Слетать.ру" розповів, що його статистика продажів показує, що за рік частка Криму на внутрішньому ринку знизилася до 2,7% за підсумками літа.

Інший російський сервіс бронювання - Ostrovok, розповів виданню, що кількість охочих відпочити на півострові в пік сезону впала на 50-60% порівняно з 2022 роком.

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Сервіс бронювання "Твіл" повідомляє, що кількість бронювань у Севастополі знизилася на 66%, а в Євпаторії - на 69%. У зв'язку з цим середня вартість ночі проживання в останній скоротилася на 21%, до 3,8 тис. рублів.

У туроператорі "Алеан" розповіли, що кількість бронювань у Криму цього літа скоротилася на 50%.

При цьому, як уточнює віце-президент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін, на небажання росіян їхати на окупований півострів вплинула напружена обстановка в Криму, а також вибух і затори на Кримському мосту.

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За його прогнозами, за підсумками восьми місяців року регіон відвідають 3,7-3,9 млн туристів.

Нагадуємо:

Згідно з російською статистикою, рекорд із турпотоку Крим встановив 2021 року - 9,5 млн осіб.

У березні 2023 року Росія почала готувати Крим до наступу України. До квітня на пляжах півострова вирили окопи протяжністю в десятки миль, писала Washington Post із посиланням на супутникові знімки космічної компанії Maxar. Укріплення спорудили в районах Медведівки, Вітіно і в інших частинах Криму.

Крім окопів, уздовж узбережжя Чорного моря встановили протитанкові надовби, рови та артилерію.