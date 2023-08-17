Курс валют 17 серпня: долар продовжує рости

У четвер, 17 серпня, гривня знову ослабла проти долара та євро як на "чорному ринку", так і в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" продовжив зміцнюватись та становив 37,63 - 37,88 грн проти котирувань у 37,54 - 37,68 у середу.

На цей же час "чорний" курс євро також зріс, і становив 41,25 - 41,64 грн проти курсу 41,14 - 41,41 грн за євро у середу.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,275 - 37,95 грн (курс на 16 серпня – 37,1 - 37,75 грн);

Євро – 40,8 - 41,6 грн (курс на 16 серпня – 40,8 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,2 - 37,99 грн;

Укрексімбанк – 37,3 - 38,1 грн;

Райффайзен – 37,07 - 37,97 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда