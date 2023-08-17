БЕБ повідомило про підозру керівниці одного з одеських банків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків.
Відповідне повідомлення розміщене на сайті БЕБ.
У повідомленні не оприлюднена назва банку. Проте, вочевидь, йдеться про банк, головний офіс якого розташовано в Одесі або Одеській області.
Виконуюча обов’язки голови правління цього банку підозрюється в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
Крім того, під час проведення обшуку помешкання фігурантки виявлені георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.
У ході слідства було встановлено, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до Держбюджету, лише за цей період, понад 102 млн грн.
Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.