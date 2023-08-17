БЕБ повідомило про підозру керівниці одного з одеських банків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті БЕБ.

У повідомленні не оприлюднена назва банку. Проте, вочевидь, йдеться про банк, головний офіс якого розташовано в Одесі або Одеській області.

Виконуюча обов’язки голови правління цього банку підозрюється в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

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Крім того, під час проведення обшуку помешкання фігурантки виявлені георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.

У ході слідства було встановлено, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до Держбюджету, лише за цей період, понад 102 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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