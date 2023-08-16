Найбільше сіл з лише одним мобільним оператором обслуговує "Київстар"

Найбільше населених пунктів з з населенням до 2 тисяч українців, які мають покриття лише одного мобільного оператора, обслуговує "Київстар" (2470 населених пунктів), далі йдуть lifecell та Vodafone.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів директор Департаменту з розвитку мобільного зв’язку Мінцифри Станіслав Прибитько.

За його словами, lifecell має 1900 таких населених пунктів, Vodafone - 1000.

"Відповідно до Держстату, 74% українців проживає в населених пунктах з чисельністю понад 2000 осіб. Тому операторам треба йти в невеличкі селища, щоб добрати необхідні 16%. До повномасштабного вторгнення, на контрольованій території України було 19 тис населених пунктів, де проживає менше 2 тис осіб. Лише у частини з них є мобільне покриття. Відтак частину з них покриє один оператор, частину - другий, в деяких буде два оператори чи всі три.

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Крім того, зараз залишається 5 тис населених пунктів з покриттям лише одного мобільного оператора. Відповідно потрібно якось абонентам мати змогу отримувати там звʼязок, навіть якщо їх власний оператор там ще не збудував мережу, а це зробив інший", - додав Прибитько.

Читайте детальніше: Чи готові мобільні оператори до складної зими та що буде з національним роумінгом. Інтерв’ю з Мінцифри

Економічна правда

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