У Ахметова розповіли про недоліки польської інфраструктури для експорту продукції

Польська інфраструктура занадто тісна для українського бізнесу і не може замістити блокування агресором портів у Чорному морі.

Про це заявив комерційний директор "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко в інтерв'ю польському бізнес-виданню WNP.PL.

"Через блокаду Чорного та Азовського морів ми почали шукати нові види транспорту для експорту. Нашим завданням було знайти альтернативні логістичні маршрути для постачання нашої продукції", - пояснив він.

За словами Ніколаєнка, є два маршрути: перший - до північних портів Польщі, другий - до південних портів Румунії. Можна також скористатися хорватськими портами, але їхня потужність набагато слабша, ніж у портів в Україні, і всі логістичні питання стають набагато складнішими.

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Що ж стосується маршруту через Польщу, то він тягне за собою серйозні логістичні складнощі. Зокрема, минулої зими складські приміщення в польських портах були заповнені вугіллям, і завантажити продукцію ГМК було неможливо.

Також, за словами топменеджера, є проблеми зі швидкістю руху товарів, яка вдвічі менша за ту, до якої звикли в Україні. Групі доводиться стикатися і з надто складними митними процедурами, які забирають додатковий час.

"Польща могла б отримати 70 млн тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну, тому загальні цифри невтішні. Загальний обсяг експорту через польські порти не збільшився і навіть скоротився на 1% через непідготовленість інфраструктури: бракує потужностей для обробки вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт", - констатував представник "Метінвесту".

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"Ми стикаємося з багатьма викликами", - резюмував Ніколаєнко.

Нагадуємо:

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані здебільшого в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Гірничо-металургійна група "Метінвест" належить Рінату Ахметову.