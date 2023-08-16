Іран почав витісняти російську нафту з Китаю

Китай різко наростив закупівлі нафти в Ірані, замінюючи нею надто дорогу нафту з Росії, яка стає дедалі дорожчою та коштує вище встановленої Заходом стелі цін.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Kpler.

У серпні КНР імпортує з Ірану 1,5 млн барелів на добу - рекордний обсяг як мінімум за останні 10 років.

Порівняно із січнем-липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у півтора раза.

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Як розповіли Bloomberg трейдери, що працюють у регіоні, причина - в ціні. Іранська нафта пропонується зі знижкою $10 за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.

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Із середини травня нафтовий експорт із РФ в Азію скоротився на 25%, а його обсяги - 2,6 млн барелів на добу станом на кінець липня - стали найнижчими з початку січня.

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У серпні, за даними Reuters, вартість Urals у західних портах РФ піднялася до $70. І хоча це на $15 нижче від поточних котирувань Brent, реальна знижка значно менша, оскільки в кінцеву вартість нафти для покупця закладено витрати на транспортування і страхування.

Обмеження Заходу стосовно цін на російську нафту на початку року коштувало Кремлю 160 млн євро (172 млн доларів) на день.