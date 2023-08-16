Укргідроенерго подало аварійну заявку, щоб підняти рівень води у двох водосховищах на Дніпрі

Укргідроенерго намагається підняти рівень води на Київському та Канівському водосховищі й подало аварійну заявку, щоб перестати спрацьовувати воду з цих водойм для потреб гідроенергетики.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

"На сьогодні ми подали аварійну заявку, щоб не спрацьовувати воду у Київському водосховищі. І почали потроху її накопичувати. Укргідроенерго намагається підняти рівень води на Київському та Канівському водосховищі та створити резерв", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні відмітки по всім водосховищам нижчі, ніж були минулого року у цей період. Це пов'язано з підривом Каховського водосховища, зі спекою, а також з тим, що Енергоатом проводить ремонтну кампанію на 9 енергоблоках.

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"Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати, Зокрема, за рахунок гідроенергетики - більшу частку, ніж цього хотілося б", – зазначив він.

Водночас Київське і Канівське водосховища - це одні з найменших водосховищ. Для прикладу, Каховське водосховище було в 5,5 раза більше.

"Надзвичайно низький рівень у Київському водосховищі - це необхідність. В енергосистемі не вистачає потужності, тому спрацювання води у водосховищах вимушений захід", - наголосив Сирота.

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При цьому він зазначив, що рівень води в Дніпрі в районі Києва зараз становить 438 см, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.

Він також наголосив, що в технічному плані ГЕС і ГАЕС Укргідроенерго готові до осінньо-зимового періоду.

"Але нам потрібен водний ресурс, щоб максимально покрити потреби станцій", - сказав Сирота.