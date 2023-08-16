Курс валют 16 серпня: гривня дешевшає на "чорному ринку"

У середу, 16 серпня, гривня ослабла проти долара та євро на "чорному ринку", а також в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" зміцнився та становив 37,54 - 37,68 грн проти котирувань у 37,43 - 37,56 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро також зміцнився, і становив 41,14 - 41,41 грн проти курсу 40,98 - 41,36 грн за євро у вівторок.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,1 - 37,75 грн (курс на 15 серпня – 37,0 - 37,65 грн);

Євро – 40,8 - 41,75 грн (курс на 15 серпня – 40,8 - 41,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,95 - 37,55 грн;

Ощадбанк – 37,05 - 37,9 грн;

Укрексімбанк – 37,15 - 37,95 грн;

Райффайзен – 37,0 - 37,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда