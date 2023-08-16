Дані Держприкордонслужби та ООН щодо українців, які виїхали з країни, різняться вдвічі - Опендатабот

Згідно з даними Держприкордонслужби, лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни, хоча, згідно з даними ООН за кодоном на сьогодні перебуває 6,24 млн українських біженців.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, яка порівняла державні дані з інформацією Організації об'єднаних націй.

"Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в'їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них — 2,4 млн — є громадянами України, решта — іноземці", - йдеться в повідомленні.

"Варто зазначити, що дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців", - додали в Опендатабот.

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Загалом за півтора року, з січня 2022-го по червень 2023-го, державний кордон України перетнули 50 млн разів. Залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали — 23,66 млн осіб.

За шість місяців поточного року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало — 7,97 млн. Така різниця — 230 тис. осіб — майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У другому півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України — тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

Цікаво, що у березні й квітні поточного року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік — якраз у період початку літніх відпусток.

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Попри все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%.

А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го

Нагадуємо:

За даними ООН, близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном.

Як вважають експерти, кожні 100 тисяч громадян, які покинули країну, знижують ВВП України на 0,5%.