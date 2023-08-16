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Ремонт дороги на Закарпатті коштуватиме понад 595 мільйонів

Середа, 16 серпня 2023, 10:19 - Ігор Пилипів

Капітальний ремонт дороги "Ясіня — Чорна Тиса" довжиною майже 10 км у Рахівському районі Закарпатської області коштуватиме понад 595 млн гривень.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro, передає "Суспільне".  

Зазначається, що тендер оголосило держпідприємство "Служба автомобільних доріг у Закарпатській області".

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 22 серпня. Переможець буде обраний на аукціоні 23 серпня. Послуги мають надаватися до 31 грудня 2023 року.

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Ремонт дороги передбачає укріплювальні роботи, заміну покриття та ремонт мостів.

Загалом, відстань між населеними пунктами Ясіня і Чорна Тиса складає майже 10 км.

Економічна правда. 

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