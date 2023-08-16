Ремонт дороги на Закарпатті коштуватиме понад 595 мільйонів
Середа, 16 серпня 2023, 10:19 -
Капітальний ремонт дороги "Ясіня — Чорна Тиса" довжиною майже 10 км у Рахівському районі Закарпатської області коштуватиме понад 595 млн гривень.
Про це свідчать дані на сайті Prozorro, передає "Суспільне".
Зазначається, що тендер оголосило держпідприємство "Служба автомобільних доріг у Закарпатській області".
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 22 серпня. Переможець буде обраний на аукціоні 23 серпня. Послуги мають надаватися до 31 грудня 2023 року.
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Ремонт дороги передбачає укріплювальні роботи, заміну покриття та ремонт мостів.
Загалом, відстань між населеними пунктами Ясіня і Чорна Тиса складає майже 10 км.
Економічна правда.
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