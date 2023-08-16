Ремонт дороги на Закарпатті коштуватиме понад 595 мільйонів

Якщо всі корупціонери і виїхали, то на нових елітних автівках У 2023 році продажі Mercedes-Benz, Lexus та BMW побили всі рекорди попередніх років. Що відбувається?

Зірковий час для військових заводів. Як Україна може виробляти більше зброї? Україні знадобиться ще багато зброї, але не тільки імпортної. Чому вітчизняні заводи працюють не на повну потужність і чи можна це виправити?