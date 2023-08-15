У Києві залишилося єдине казино, яке має ліцензію на роботу - ЗМІ

Гральний заклад групи компаній FAVBET лишився єдиним наземним казино столиці, що має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино.

Про це повідомляє liga.net з посианням на засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

В столиці казино працює відповідно до ліцензії, виданої ТОВ "Фаворит казіно компані" в 2021 році. На території закладу розташовані 5 столів для гри в рулетку, 12 столів для карткових ігор та 76 ігрових автоматів.

Засідання КРАІЛ відзначилось видачею ще кількох ліцензій компаніям групи FAVBET.

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Зокрема, ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет"" отримало ліцензію на перший в Україні легальний букмекерський пункт, що, як і FAVBET Casino, працюватиме в готелі Mercure Kyiv Congress.

Крім цього, ТОВ "Фавбет гейм слотс" отримала одразу три ліцензії на розміщення гральних автоматів в готелях "IBIS Київ ж/д вокзал", "Тиса" та Siesta.

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8 серпня відбулося перше правомочне після відновлення кворуму засідання Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Засідання завершилося ухваленням рішення про позбавлення ліцензій кількох юридичних осіб, що здійснювали в Україні діяльність з організації та проведення азартних ігор. Зокрема - "Паріматч", "Покерматч.Юа" і "Поінтлото".

Крім того, було анульовано ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор ТОВ "Імперія азарту", ТОВ "Небула Геймс", ТОВ "Гральний клуб "Лорд", ТОВ "Волна 4444", ТОВ "Казино "Прем'єр Палац", ТОВ "Харків Палас Клуб", ТОВ "Фан Гейм", ТОВ "Соло Геймс", ТОВ "Шторм Юкрейн", ТОВ "СТ Геймінг Юкрейн", АТ "Айбокс Банк", ТОВ "Геймдев", ТОВ "Білліонаре Казіно Компані", ТОВ "Фьорст Він", а також ТОВ "Вікторія-Софт".

Також втратили ліцензії на гральні автомати ТОВ "Ройал", ТОВ "Примум", ТОВ "Генезис Гейм" і ТОВ "Бгг Технолоджіз Україна". А ТОВ "Айфар Груп" - втратило ліцензії на гральні автомати та гральний стіл із кільцем рулетки й гральні столи.