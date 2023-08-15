У Києві осучаснили процес сплати штрафу за безквитковий проїзд в громадському транспорті

КП "Київпастранс" запустив функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації.

"В усьому рухомому складі підприємства розміщені інформаційні плакати з реквізитами єдиного розрахункового рахунку для сплати штрафів. Також для зручності пасажирів на плакатах розміщений QR-код, що дозволяє провести сплату штрафу в кілька кліків на смартфоні", - йдеться в повідомленні.

У графі "Призначення платежу" обов’язково потрібно вказати номер квитанції і провести сплату штрафу у присутності контролера.

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КП "Київпастранс" нагадує, що сплата штрафів на будь-які особисті картки заборонена, та закликає своєчасно платити за проїзд.

Нагадуємо:

Штраф за безквитковий проїзд у громадському транспорті Києва становить 160 гривень.

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