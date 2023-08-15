Всі розділи
Укр / Рус

Уряд схвалив угоду між Україною та Литвою про визнання водійських посвідчень

Вівторок, 15 серпня 2023, 17:59 - Європейська правда

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив угоду з урядом Литви про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, ухвалену наприкінці травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Угода передбачає, що Україна та Литва взаємно визнаватимуть та обмінюватимуть національні посвідчення водія на основі принципу взаємності. Для такого обміну не потрібно складати додаткові іспити.

"Також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну", – додав Мельничук.

Реклама:

Про спрощення обміну посвідчень водія Україна та Литва попередньо домовились на початку травня, а наприкінці того місяця угоду підписали міністри внутрішніх справ обох країн.

Перед тим Польща розширила можливості використання українських документів, які дозволяють участь у дорожньому русі.

Читайте також: В ЄС зі своїм транспортом: чи треба та як поміняти українські водійські права.

Реклама:

Європейська правда

Україна Литва авто
Реклама:
Матеріали за темою
Латвія може допомогти з перевезенням українського зерна залізницею 15 серпня 2023, 16:20
Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту українського зерна через свою територію 14 серпня 2023, 12:55
Ердоган поклав відповідальність на Захід за відновлення "зернової угоди" 9 серпня 2023, 13:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті