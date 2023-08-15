Заступником міністра Мінстратегпрому призначено чиновника КМДА без досвіду в ВПК, але зі зв'язками

Кабінет Міністрів України призначив Тимура Ткаченка заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

До призначення Тимур Ткаченко працював в районних столичних держадміністраціях та Київській міській держадміністрації, де в різні періоди відповідав за далекі від Мінстратегпрому сфери - від утримання підземних пішохідних переходів до розвитку пляжів у Києві. Ткаченко має багату чиновницьку біографію, але саме ці віхи біографії він сам позначив на своїй сторінці в фейсбук.

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Попри досить молодий вік – 33 роки, Ткаченко має серйозний стаж державної служби, який почався, коли Ткаченку було 22 роки.

У відкритих джерелах можна знайти такі подробиці чиновницької кар'єри Ткаченка, які вказують на його належність до партії Віталія Кличка "Удар", зв'язки із заступником глави Офісу президента Олексієм Кулебою, а також зв'язки з новим главою НАБУ Семеном Кривоносом.

Коли у 2021 році Кулеба був підвищений з посади очільника департаменту до заступника голови КМДА, підрозділ очолив перший заступник Тимур Ткаченко.

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При призначенні в 2021 році директором Департаменту міського благоустрою КМДА Ткаченко на своїй сторінці в фейсбук подякував за довіру особисто голові КМДА Віталію Кличку та першому заступнику з питань здійснення самоврядних повноважень, яким на той час був нинішній заступник глави ОП Олексію Кулебі.

За даними Bihus.info, департамент Кулеби був "єдиний, який обминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та Офісу президента за контроль над столицею".

Також Ткаченка пов'язували з ТОВ "Аспер Естейд". Зокрема, у березні 2023 року УП називала Ткаченка засновником цієї компанії. Водночас кінцевим бенефіціаром компанії по сьогоднішній день залишається заступник глави ОП Олексій Кулеба.

У березні 2023 року главою НАБУ був обраний Семен Кривонос. Тоді ж Центр протидії корупції повідомляв, що Кривонос має зв'язки з Тимуром Ткаченком.

Зокрема, в деклараціях Кривоноса вказано, що з 1 січня 2018 року в нього в користуванні перебував Audi Q5 2012 року випуску, власницею якого є дружина Тимура Ткаченка – Ганна Ткаченко.

При цьому, Тимуру Ткаченку очевидно вдається оминати проблеми з антикорупційним органом. Про це може свідчити свіжа історія з коштами, виділеними на відбудову Київщини. Їх віддали без проведення тендерів компаніям, які фігурують в кримінальних провадженнях та не мають відповідного досвіду.

Так, приблизно 40 мільйонів гривень на відбудову Бучі отримала компанія з помилкою в назві – "Булівельна компанія "Відбудова".

Директор підприємства Борис Лісовський раніше працював у київському КП "Київблагоустрій", де тоді ж працював Тимур Ткаченко під керівництвом Олексія Кулеби.

Також ймовірно саме прізвище Ткаченка фігурувало на плівках у корупційному скандалі, коли НАБУ та САП викрили на хабарі в 1,26 млн гривень депутата "Слуги народу" в Київській міській раді Владислава Трубіцина.

На цих записах Трубіцин повідомляв про те, що благоустрій у Києві – це вертикаль Офісу (за версією Центру протидії корупції, який оприлюднив ці записи, ймовірно, йшлося про Офіс Президента).

"Это же вертикаль Офиса – "Благоустрій": К** (за припущенням ЦПК, ймовірно, йшлося про Олексія Кулебу) – курирующий зам "Промисловість, підприємництво та міського благоустрою", а Т** Т**, который раньше был его замом – голова департаменту "Благоустрою (ЦПК припускав, що ймовірно, йшлося про Тимура Ткаченка)", - зазначив Трубіцин.