Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт

Повторний аукціон з приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту, запланований на 15 серпня, не відбувся через відсутність учасників.

Про це свідчать дані у системі Prozorro.Продажі.

Аукціон був запланований зі зменшеною удвічі стартовою ціною - 92,45 млн грн, але, відповідно до протоколу, він не відбувся через відсутність учасників.

При цьому на 23 серпня запланований ще один повторний аукціон - заявки почали приймати 14 серпня. Стартова ціна не змінилась - 92,45 млн грн.

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Раніше повідомлялось, що п'ятий аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту, запланований на 7 серпня, не відбувся через відсутність учасників.

Нагадаємо:

Перший аукціон з приватизації Білгород-Дністровського порту не відбувся, оскільки на нього ніхто не зареєструвався. Стартова ціна на ньому становила 187,6 млн грн.

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На другому аукціоні стартову ціну було знижено удвічі до 93,8 млн грн, і порт було продано за 220 млн грн ТОВ "Укрдонінвест", що належить українському бізнесмену Віталію Кропачову. Однак "Укрдонінвест" не сплатив кошти.

Як повідомлялось, компанія заявила, що відмовилася від купівлі на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу з регіональним відділенням ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях.

Пізніше ФДМУ оголосив, що виставить Білгород-Дністровський порт на приватизацію втретє, але цей аукціон, як і наступні два, також не відбувся.

Економічна правда