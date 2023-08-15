Експертиза визнала пошкоджений росіянами будинок у Києві відновлюваним. У КМДА його хотіли знести

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Фахівці державного підприємства "Київський промбудпроект" провели експертизу будинку на вулиці Жилянській у центрі Києва, пошкодженого внаслідок ворожого обстрілу в жовтні 2022 року, і визнали будівлю такою, що підлягає реконструкції.

Про це повідомила голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Тетяна Махрінська агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з висновком ДП "Київський промбудпроект", будинок загалом підлягає капітальному ремонту, а в разі добудови зруйнованого поверху – реконструкції.

За словами Махрінської, мешканці будинку також подали заявки на грошову допомогу за держпрограмою "єВідновлення" для виконання самостійного ремонту частини приміщень, проте комісія для обстеження все ще не оглянула об'єкт.

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Перша експертиза, проведена комунальним підприємством "Київекспертиза", визнала будинок і його інженерні мережі такими, що не підлягають відновленню. Як повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, первинну експертизу будинку на вул. Жилянській було проведено в рекордно короткі терміни – безпосередньо в день атаки.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслав Непоп тоді заявляв, що будинок "відновити неможливо".

Альтернативну експертизу мешканці будинку замовили власним коштом.

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Нагадуємо:

У жовтні 2022 року внаслідок ракетного удару по житловому будинку XIX століття на вул. Жилянській у центрі Києва обвалилося його крило.

З-під завалів врятовано 19 осіб, загинули четверо.

Кияни менше ніж за тиждень зібрали необхідні підписи під петицією про відновлення історичної будівлі.