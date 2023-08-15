Експертиза визнала пошкоджений росіянами будинок у Києві відновлюваним. У КМДА його хотіли знести
Фахівці державного підприємства "Київський промбудпроект" провели експертизу будинку на вулиці Жилянській у центрі Києва, пошкодженого внаслідок ворожого обстрілу в жовтні 2022 року, і визнали будівлю такою, що підлягає реконструкції.
Про це повідомила голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Тетяна Махрінська агентству "Інтерфакс-Україна".
Згідно з висновком ДП "Київський промбудпроект", будинок загалом підлягає капітальному ремонту, а в разі добудови зруйнованого поверху – реконструкції.
За словами Махрінської, мешканці будинку також подали заявки на грошову допомогу за держпрограмою "єВідновлення" для виконання самостійного ремонту частини приміщень, проте комісія для обстеження все ще не оглянула об'єкт.
Перша експертиза, проведена комунальним підприємством "Київекспертиза", визнала будинок і його інженерні мережі такими, що не підлягають відновленню. Як повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, первинну експертизу будинку на вул. Жилянській було проведено в рекордно короткі терміни – безпосередньо в день атаки.
Заступник голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслав Непоп тоді заявляв, що будинок "відновити неможливо".
Альтернативну експертизу мешканці будинку замовили власним коштом.
Нагадуємо:
У жовтні 2022 року внаслідок ракетного удару по житловому будинку XIX століття на вул. Жилянській у центрі Києва обвалилося його крило.
З-під завалів врятовано 19 осіб, загинули четверо.
Кияни менше ніж за тиждень зібрали необхідні підписи під петицією про відновлення історичної будівлі.