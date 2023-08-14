Пасажирський літак BBN Airlines випадково пролетів через закритий повітряний простір України
Літак турецької авіакомпанії BBN Airlines 25 липня, відхилившись від курсу, пролетів через закритий повітряний простір України.
Про це повідомив норвезький національний мовник NRK з посиланням на дані сервісу з відстеження літаків Flightradar24.
"Кілька туристів неусвідомлено полетіли в охоплену війною Україну на шляху до місця відпочинку в Туреччині", - ідеться в повідомленні.
Літак прямував за маршрутом Осло-Анталья. Після двох годин шляху літак збився з курсу і пролетів між кордоном Закарпатської та Чернівецької областей України. Після цього він увійшов у повітряний простір Румунії.
У компанії пояснили, що літак змінив курс через наближення шторму.
Європейська база даних погодних умов підтверджує заяви про шторм.
Маршрут на малюнку нижче, оприлюднений Flightradar24, заснований на даних, які літак транслював у режимі реального часу.
На знімку видно, що чартерний літак влетів із північно-східної Угорщини в безпольотну зону України.
BBN Airlines повідомляє, що розпочато внутрішнє розслідування інциденту.
Нагадуємо:
Повітряний простір України закрито з 24 лютого 2022 року - з першого дня після введення російських військ в Україну.