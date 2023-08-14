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Пасажирський літак BBN Airlines випадково пролетів через закритий повітряний простір України 

Понеділок, 14 серпня 2023, 18:57 - Лія Ільченко

Літак турецької авіакомпанії BBN Airlines 25 липня, відхилившись від курсу, пролетів через закритий повітряний простір України. 

Про це повідомив норвезький національний мовник NRK з посиланням на дані сервісу з відстеження літаків Flightradar24.

"Кілька туристів неусвідомлено полетіли в охоплену війною Україну на шляху до місця відпочинку в Туреччині", - ідеться в повідомленні.

Літак прямував за маршрутом Осло-Анталья. Після двох годин шляху літак збився з курсу і пролетів між кордоном Закарпатської та Чернівецької областей України. Після цього він увійшов у повітряний простір Румунії.

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У компанії пояснили, що літак змінив курс через наближення шторму. 

Європейська база даних погодних умов підтверджує заяви про шторм.

Маршрут на малюнку нижче, оприлюднений Flightradar24, заснований на даних, які літак транслював у режимі реального часу.

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На знімку видно, що чартерний літак влетів із північно-східної Угорщини в безпольотну зону України.

 

BBN Airlines повідомляє, що розпочато внутрішнє розслідування інциденту.

Нагадуємо:

Повітряний простір України закрито з 24 лютого 2022 року - з першого дня після введення російських військ в Україну.

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