Польський логістичний оператор Laude стверджує, що закрив бізнес у РФ і переніс активи в Україну

Група компаній Laude, польський логістичний оператор, перенесла до України активи вартістю 100 млн євро з РФ і країн Центральної Азії.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення пресслужби Laude.

"Група компаній Laude розширює свій потенціал в Україні. Логістична компанія з Торуня (Польща) за останні кілька місяців перенесла до України свої активи вартістю 100 млн євро. Це всі активи, що раніше перебували в Росії та країнах Центральної Азії", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед іншого переміщення включало 510 спеціалізованих залізничних платформ і кілька тисяч контейнерів, які активно використовуються для транспортування продукції з України до Європи.

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Компанія планує збільшувати інвестиції в Україні, купуючи локомотиви, вагони та контейнери.

"Ми вирішили реалізувати інвестиційну програму вартістю близько EUR250 млн, спрямовану на економічний обмін між Європою та Україною. Залізниці тут - ключовий елемент як для експорту, так і для імпорту, і компанія є важливим оператором", - наводяться в повідомленні слова CEO компанії Марчина Вітчака.

У Laude повідомили, що в травні, після ретельної й тривалої перевірки отримали схвалення на співпрацю з АТ "Укрзалізниця". "Це ключова угода, яка означає, що ми дуже тісно пов'язані з українським ринком", - прокоментував Вітчак.

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При цьому плани розвитку Laude йдуть далі розширення логістичних систем.

"Серед кількох сотень співробітників компанії працюють безліч фахівців з України. Ми працюємо над програмою навчання машиністів з України", - повідомив CEO компанії.

У Laude наголосили, що не зупиняли роботу в Україні після повномасштабного вторгнення. Водночас компанія припинила діяльність у Росії.

"Згідно з чинним у цій країні законодавством, Laude має отримати рішення від російської влади, яке підтверджує продаж компанії, що раніше працювала на російському ринку. Хоча російський уряд не прагне полегшити транзакцію для польських підприємців, у компанії сподіваються остаточно завершити процес і домогтися виключення з реєстру найближчими тижнями", - сказав Вітчак.

На сьогодні польська компанія прибрала зі свого сайту laude.pl згадку про роботу у Москві, Магнітогорську.

Проте досі ще можна знайти інформацію про роботу компанії в окупованому Донецьку.

Нагадуємо:

Раніше ЗМІ повідомляли, що державне акціонерне товариство "Укрзалізниця" продовжує розширювати співпрацю з польською компанією Laude Smart Intermodal S.A., яка так і не вийшла з російського ринку, а її російська "дочка" ТОВ "Лауде", що потрапила під українські санкції, просто змінила назву на "Смарт Контейнер", навіть не приховуючи польського власника.

Відомо також, що президент Володимир Зеленський Указом від 28 січня 2023 року № 50/2023 ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо її російської "дочки" – ТОВ "Лауде.

ГК Laude належить одному з найбільших імпортерів сталі з України в ЄС товариству ATS S.A. Laude активно працює на міжнародних ринках через свої компанії, з'єднуючи східні та західні транспортні шляхи через Польщу. Діяльність компанії протягом останніх 15 років здійснювалася в Україні, Казахстані, Молдові (раніше в РФ). Компанія співпрацює з підрядниками з Туреччини, Китаю, Індії. Протягом останніх років активно інвестує в розвиток Laude у Німеччині.