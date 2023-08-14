Великий виробник цукру купує завод на Волині

Гнідавський цукровий завод

Компанія "Радехівський цукор" подала заявку на придбання активів ПАТ "Гнідавський цукровий завод".

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.

Йдеться про придбання активів, що забезпечують здійснення діяльності із виробництва цукру білого (бурякового).

"Гнідавський цукровий завод" – підприємство з виробництва цукру, розташоване у Луцьку. Завод може переробляти до 6 тисяч тонн цукрових буряків на добу і випускає продукцію під торговою маркою "Солодко".

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Кінцевими бенефіціарними власниками заводу є Ярослав Галькевич і Євгеній Макара.

"Радехівський цукор" – один з найбільших виробників цукру в Україні з виробничими потужностями у Радехові (Львівська область), Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі (Тернопільська область).

"Радехівський цукор" входить до групи компаній Pfeifer&Langen Investments, яка володіє п'ятьма цукровими заводами в Німеччині, частками в підприємствах у Польщі, Румунії, Італії, Угорщині, Словенії та Чехії.

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Pfeifer&Langen вийшла на ринок України в 2006 році, створивши спільне підприємство "Західна цукрова група" для дистрибуції цукру своїх торгових марок, виробленого у Польщі та Німеччині.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Радехівський цукор" є Володимир Матківський.

Економічна правда