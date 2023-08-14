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Київська міська електричка тимчасово змінить графік

Понеділок, 14 серпня 2023, 17:16 - Cергій Мельник
 
укрзалізниця

Потяги Київської кільцевої електрички не курсуватимуть на дільниці Дарниця-Почайна 15-го, 16-го, 22-го та 23-го серпня в обідні години.

Про це йдеться у повідомленні Kyiv City Express.

"Напередодні нового тижня попереджаємо про заплановані ремонти. Це відобразиться на деяких рейсах у "непіковий" період в середині дня.

На станціях Почайна, Троєщина, Троєщина-2, Київ-Дніпровський, Русанівка та Дарниця, яких торкнуться зміни в розкладі, з'являться деталізовані нагадування з переліком змін до рейсів", – йдеться в повідомленні.

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Економічна правда

Київ транспорт Укрзалізниця
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