В Україні з'явилася третя товарна біржа з екс-чиновниками на чолі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) видала ліцензію товарної біржі ТОВ "Українська торгова платформа".

Про це йдеться на сайті НКЦПФР.

Відповідне рішення регулятор ухвалив 10 серпня. Видана ліцензія товарної біржі стала третьою на ринку в Україні.

Того ж дня "Українська торгова платформа" отримала ще й ліцензію на клірингову діяльність з визначення зобов'язань.

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Згідно з інформацією на сайті "Української торговельної платформи", її біржову раду очолює екс-член НКЦПФР і Нацкомфінпослуг (у 2022-2013 роках), екс-глава Держслужби з питань захисту персональних даних (2013-2014 роки) Микола Бурмака.

Зазначається, що "Українська торгова платформа" заснована в листопаді 2022 року зі статутним капіталом 25 млн грн. Власником ТОВ "Українська торгова платформа" є президент асоціації "Надрокористувачі України" та ексголова Державної служби геології та надр України (з грудня 2013 по квітень 2014 року) Роман Сторожев.

ТОВ "Українська торгова платформа" є організатором електронних біржових торгів з купівлі-продажу електроенергії, природного газу, нафтопродуктів і необробленої деревини. 100% біржі належить ТОВ "Центральна газо-нафтова компанія", у якій у Сторожева 99%, а ще 1% у Надії Петюренко, яка входить до біржової ради.

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"У перспективі - проведення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, укладення деривативних контрактів на товарних біржах і клірингової діяльності", - зазначає нова товарна біржа.

Як зазначається на сайті, "Українська торгова платформа" створена "об'єднанням досвідчених трейдерів із 20 річним досвідом, які стояли біля витоків створення напряму трейдерства в Україні, працювали над лібералізацією норм і правил біржової торгівлі, підвищенням довіри між постачальниками та споживачами", однак без інших деталей.

Нагадуємо:

Згідно з реєстром НКЦПФР, наразі ліцензію товарної біржі в Україні мають також "Українська енергетична біржа" (з кінця червня 2021 року) та "Українська універсальна біржа" (з кінця вересня 2021 року).

Третю ліцензію мала "Українська міжбанківська валютна біржа", однак у травні 2022 року НКЦПФР зупинила її дію.

Крім того, у серпні 2012 року регулятор відмовив ТОВ "Товарна біржа "Український хаб" у видачі ліцензії товарної біржі через невідповідність документів ліцензійним умовам та/або вимогам. Власником цього ТОВ на паритетних засадах виступали ТОВ "Центральна газо-нафтова компанія" Романа Сторожева і ТОВ "Вер-Тас" (Карлівка, Полтавська обл.) Олександра Марюхнича, який був директором державної Аграрної біржі.

Сторожев у 2002-2004 рр. був гендиректором "Укрзакородонгеології", потім до 2013 року - президентом асоціації "Надрокористувачі України". У 2013 році став заступником голови НАК "Надра України", а з кінця того ж року і до травня 2014 року - головою Держгеонадр.

Згідно з новим законом про ринок капіталу, який набрав чинності з 1 липня 2021 року ("Про спрощення залучення інвестицій та впровадження нових фінансових інструментів", №738-IX), усі товарні біржі мають отримувати ліцензію НКЦПФР.