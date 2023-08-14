FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі

flixBus

Автобусний оператор FlixBus оголосив про запуск нової автобусної лінії з Чернігова та Києва до Варшави.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повний маршрут нової лінії N3227: Чернігів - Київ - Житомир - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава. Зазначається, що перший рейс відбувся у суботу 12 серпня.

Надалі нова лінія буде відправлятись три рази на тиждень: з Чернігова та Києва у понеділок, середу, п’ятницю та суботу. З Варшави - у вівторок, четвер, суботу та неділю.

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"Розклад лінії складений таким чином, щоб подорожувати територією України в денний час, не порушуючи комендантських годин. Відправлення з Чернігова о 12:30 дня, з київського Центрального автовокзалу - о 15:10, з автостанції "Київ" - о 16:00.

Близько опівночі автобус проходить кордон, і прибуває до Варшави о 07:45 наступного дня (за розкладом), втім час на проходження кордону може бути непередбачуваним і не залежить від перевізника. Плануючи подорож до Європи кількома видами транспорту, варто закладати додатковий час до наступної пересадки.

У зворотньому напрямку рейс виїжджає з автовокзалу Заходня у Варшаві о 18:15, заїжджаючи на кордон о 22:25, з поверненням до автостанції "Київ" об 11:00, Центрального автовокзалу Києва о 11:50 та до Чернігова о 14:20. Варто бути готовим до того, що після проходження кордону графік руху може бути зміненим", - розповіли в операторі.

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Вартість квитка між Черніговом і Варшавою стартує від 1699 грн. Ціна квитка залежить від дня відправлення, наскільки заздалегідь був куплений квиток та кількості вже проданих квитків на конкрений рейс - останні квитки у салоні будуть найдорожчими, пояснили у FlixBus.

У Чернігові автобуси будуть зупинятись на автовокзалі за адресою проспект Перемоги, 3.

Зазначається, що це перша ліня FlixBus до Чернігова. Загалом між Києвом та Варшавою це вже восьма пряма лінія FlixBus.

Також FlixBus заявив про новий рейс з Києва до столиці Фінляндії Гельсінкі з пересадкою у Варшаві.

"Він став можливим після відкриття унікальної нової лінії Варшава-Ваасі (Фінляндія) у липні 2023 року. Маршрут включає поїздку на поромі між Талліном та Гельсінкі; також це перша в історії лінія FlixBus, відкрита до Фінляндії.

Зробивши пересадку у Варшаві, подорожуючі з України можуть продовжити свою поїздку через Литву, Латвію та Естонію, а після після порому Фінською затокою автобус зупиняється у Гельсінкі, Еспоо, Сало, Турку, Райсіо, Порі, Нерпіо чи Ваасі", - заяаили у компанії.

Мережа FlixBus наразі налічує 24 прямі автобусні лінії з України до 6 європейських країн: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

Економічна правда