В одеському гіпермаркеті FOZZY "згоріло все": сума збитків – сотні мільйонів

Через ворожу ракету було вщент знищено гіпермаркет FOZZY Cash&Carry в Одесі - у магазині "згоріло все", загиблих немає. Сума завданої шкоди, попередньо, сягає сотень мільйонів гривень.

Про це йдеться у заяві Fozzy Group.

"Через ворожу ракету було вщент знищено гіпермаркет FOZZY Cash&Carry.

Найважливіше - наших людей - ми не втратили. Три колеги, які постраждали у нічному обстрілі, знаходяться в лікарні. Ми на зв’язку з ними та їхніми родинами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в одеському FOZZY згоріло все - будівля, обладнання, товар, магазин не працює.

У Fozzy Group додали, що 270 співробітникам одеського гіпермаркету запропонують роботу в інших бізнесах групи FozzyGroup і роботу з переїздом в інші міста, в яких є гіпермаркети FOZZY.

"Ми ще маємо точно оцінити завдану шкоду, але мова йде про сотні мільйонів гривень. Це величезні втрати, тому про плани щодо майбутнього поки що зарано говорити. Попри атаки ворога продовжуємо працювати", - резюмували в компанії.

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Нагадаємо:

Росіяни в ніч проти понеділка атакували Одещину ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136, внаслідок чого загорівся один з гіпермаркетів міста - Fozzy.

Економічна правда