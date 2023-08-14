Через аварію на Київщині низка поїздів йдуть зміненим маршрутом із затримкою 1,5 години

Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів та електричок ідуть зміненим маршрутом із затримкою 1,5 години.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин. У зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою", - йдеться в повідомленні.

Це стосуватиметься поїздів:

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№729 Черкаси - Київ (і зворотний рейс),

№733 Дніпро - Київ (і зворотний рейс),

№131 Дніпро - Львів,

№43 Черкаси - Івано-Франківськ (і зворотний рейс),

№731 Запоріжжя - Київ (і зворотний рейс),

№790 Київ - Кременчук,

№102 Краматорськ - Херсон,

№38 Київ - Запоріжжя,

№80 Київ - Дніпро.

Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

"Укрзалізниця" наголошує, що обʼїзд аварійної ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів, було організовано максимально оперативно.