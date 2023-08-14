Всі розділи
Укр / Рус

Через аварію на Київщині низка поїздів йдуть зміненим маршрутом із затримкою 1,5 години

Понеділок, 14 серпня 2023, 10:16 - Лія Ільченко

Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів та електричок ідуть зміненим маршрутом із затримкою 1,5 години.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин. У зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою", - йдеться в повідомленні.

Це стосуватиметься поїздів:

Реклама:
  • №729 Черкаси - Київ (і зворотний рейс),
  • №733 Дніпро - Київ (і зворотний рейс),
  • №131 Дніпро - Львів,
  • №43 Черкаси - Івано-Франківськ (і зворотний рейс),
  • №731 Запоріжжя - Київ (і зворотний рейс),
  • №790 Київ - Кременчук,
  • №102 Краматорськ - Херсон,
  • №38 Київ - Запоріжжя,
  • №80 Київ - Дніпро.

Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

"Укрзалізниця" наголошує, що обʼїзд аварійної ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів, було організовано максимально оперативно.

Укрзалізниця
Реклама:
Матеріали за темою
Як розширити можливості для експорту українського зерна 14 серпня 2023, 08:12
УЗ планує самостійно побудувати 100 пасажирських вагонів 11 серпня 2023, 09:45
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова 4 серпня 2023, 18:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті