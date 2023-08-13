Роздрібні інвестори Credit Suisse планують подати позов до суду, щоб оскаржити придбання UBS - FT

getty images

Роздрібні інвестори, які втратили гроші, коли банк Credit Suisse був поглинутий UBS, планують подати позов до суду, оскаржуючи викуп.

Про це повідомляє в Financial Times.

Швейцарська асоціація захисту інвесторів планує подати позов до комерційного суду Цюриха в понеділок від імені близько 500 інвесторів Credit Suisse.

Зазначається, що поглинання, організоване швейцарською владою, позбавило акціонерів обох банків права голосувати за угоду.

Реклама:

UBS заплатив за Credit Suisse 3,4 млрд доларів, що становило менше половини ринкової вартості банку в останній торговий день перед укладенням угоди.

Додається, що це вже другий колективний позов акціонерів Credit Suisse проти UBS, тоді як власники облігацій, які були знищені, подали кілька позовів.

Нагадаємо:

Реклама:

Швейцарська UBS Group 12 червня завершила придбання колишнього конкурента Credit Suisse Group, закріпивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.

Економічна правда.