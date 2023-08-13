Роздрібні інвестори Credit Suisse планують подати позов до суду, щоб оскаржити придбання UBS - FT
Роздрібні інвестори, які втратили гроші, коли банк Credit Suisse був поглинутий UBS, планують подати позов до суду, оскаржуючи викуп.
Про це повідомляє в Financial Times.
Швейцарська асоціація захисту інвесторів планує подати позов до комерційного суду Цюриха в понеділок від імені близько 500 інвесторів Credit Suisse.
Зазначається, що поглинання, організоване швейцарською владою, позбавило акціонерів обох банків права голосувати за угоду.
UBS заплатив за Credit Suisse 3,4 млрд доларів, що становило менше половини ринкової вартості банку в останній торговий день перед укладенням угоди.
Додається, що це вже другий колективний позов акціонерів Credit Suisse проти UBS, тоді як власники облігацій, які були знищені, подали кілька позовів.
Нагадаємо:
Швейцарська UBS Group 12 червня завершила придбання колишнього конкурента Credit Suisse Group, закріпивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.
Економічна правда.