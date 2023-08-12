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НБУ збільшив продаж валюти з резервів до понад 469 мільйонів доларів

Субота, 12 серпня 2023, 18:00 - Ігор Пилипів

Національний банк за тиждень з 7 по 11 серпня на міжбанківському валютному ринку продав 469,4 млн доларів і купив 0,85 млн доларів. 

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 469,4 млн доларів, що на 9,09 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 460,31 млн. 

При цьому регулятор купив 0,85 млн доларів, а тижнем раніше – 2,03 млн. 

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Загалом чистий продаж валюти становив 468,55 млн дол проти 458,28 млн дол минулого тижня. 

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

Загалом від початку року НБУ продав вже 15,210 млрд доларів, а купив – 193,22 млн доларів. 

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НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.

НБУ міжбанк резерви
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