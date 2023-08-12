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У Каліфорнії використовують ШІ, щоб помітити лісові пожежі

Субота, 12 серпня 2023, 13:37 - Ігор Пилипів

Каліфорнійські пожежники використовують штучний інтелект (ШІ), щоб допомогти помітити лісові пожежі, передаючи відео з понад 1000 камер, розміщених по всьому штату.

Про це повідомляє Reuters.

Програма ALERTCalifornia AI була запущена минулого місяця, але вже показала непогані результати. Камера помітила пожежу, яка спалахнула о 3 ранку за місцевим часом у віддаленому, зарослому чагарником національному лісі Клівленда. 

Тоді ШІ попередив капітана пожежної служби, який викликав близько 60 пожежників. Загалом  пожежу було ліквідовано через 45 хвилин.

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ALERTCalifornia AI розроблена інженерами Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з використанням штучного інтелекту від компанії "DigitalPath".

Крім мережі камер, платформа збирає величезну кількість додаткової інформації, включаючи аерофотозйомку для кількісного визначення рослинності, де можуть виникнути майбутні пожежі, і картографування поверхні Землі.

Літаки і безпілотники також збирають інфрачервоні дані та дані з інших довжин хвиль, які недоступні людському зору.

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Взимку платформа здатна вимірювати атмосферні річки та сніговий покрив. 

Нагадаємо:

Корпорація Walt Disney створила цільову групу для вивчення штучного інтелекту та того, як його можна застосувати в розважальному конгломераті, хоча голлівудські письменники та актори борються за обмеження використання цієї технології в індустрії.

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Економічна правда
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